Mardin'de çekirdek yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
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Mardin'de çekirdek yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Mardin'de tarihi İpek Yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen çekirdek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Mardin'de çekirdek yüklü tır şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
21.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:41

Mardin'de tarihi İpek Yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen çekirdek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi Balaban Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 73 DK 783 plakalı çekirdek yükü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada bulunduğu yerde sıkışan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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