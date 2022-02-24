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Mardin'de çekicinin çarptığı çocuk öldü

AA, Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Mardin'de çekicinin çarptığı çocuk öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekicinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

KIZILTEPE, MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çekicinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Abdulhakim K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen çekici, Mardin Yolu Üçyol Kavşağında İsmet Gezginci'ye (10) çarptı.

Kazada ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gezginci, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Abdulhakim K. gözaltına alındı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Haberler

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