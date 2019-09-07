Mardin'de çatışma: özel harekat şube müdürü şehit oldu, 1 korucu yaralı (3)

07.09.2019 17:04

SALDIRININ DÜZENLENDİĞİ BÖLGEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mardin'in Omeryan kırsalında bugün sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuv'un şehit olduğu saldırının ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında Mardin Valiliği'nce Nusaybin ile Ömerli ilçelerine bağlı 4 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Nusaybin ve Ömerli ilçesi kırsal alanında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarını bularak tahrip etmek maksadıyla operasyon icra edilecektir. Operasyon icra edilecek bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 7 Eylül Cumartesi günü saat 14.00 itibariyle Nusaybin ilçesi kırsal alanında bulunan Büyükkardeş ve Küçükkardeş mahalleleri ve Ömerli ilçesi kırsal alanında bulunan Sulakdere ve Duygulu mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."

Kaynak: DHA