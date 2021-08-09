Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi
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Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi

Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulmak istenen Suriye uyruklu kişi, üzerindeki bombayı patlatmak üzereyken polisler tarafından öldürüldü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulmak istenen Suriye uyruklu kişi, üzerindeki bombayı patlatmak üzereyken polisler tarafından öldürüldü. 

Mardin Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Şüpheli, polisin 'dur' ihtarına ve havaya ateş açmasına rağmen onlara doğru koşup, üzerindeki bombayı patlatmaya çalıştı. Şüpheli, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelinin üzerindeki patlayıcı, uzman ekiplerce etkisiz hale getirildi. Teröristin Suriyeli uyruklu olduğu öğrenildi. Etkisiz hale getirilen teröristin üzerinde 2,5 kilogram patlayıcı olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı da bombalı eylem hazırlığındaki teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamasında bulundu


Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi
Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi
Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi
Mardin'de 'canlı bomba' etkisiz hale getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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