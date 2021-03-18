Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
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Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı

18.03.2021 11:44 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:49
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı

MARDİN'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü için düzenlenen törende, şehitler anıldı.

MARDİN'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü için düzenlenen törende, şehitler anıldı. 

Mardin Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Mardin Garnizon Komutanlığı Selen Kışlası Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Fatih Gürses, İl Emniyet Müdürü İlker Emir, protokol üyeleriyle ile şehit yakınları katıldı.

Mardin Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanlığı'nın çelenk sunmasının ardından, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Vali Mahmut Demirtaş'ın Şehitlik Defteri'ni imzalamasının ardından, günün anlam ve önemine ilişkin mesaj okundu. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in şehitler için dua okunmasının ardından, şehitliğe karanfiller bırakıldı. Tören, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın kabrine karanfil bırakılıp, dua okunmasıyla son buldu.


Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı
Mardin'de, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde şehitler anıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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