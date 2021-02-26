Mardin'de çalınan araç, jandarmanın 67 güvenlik kamerasını incelemesiyle bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalınan hafif ticari araç, jandarmanın 67 güvenlik kamerasını incelemesiyse Derik ilçesinde bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çalınan hafif ticari araç, jandarmanın 67 güvenlik kamerasını incelemesiyse Derik ilçesinde bulundu, bir kişi gözaltına alındı.

Akziyaret Mahallesi'nde park halinde iken aracı çalınan A.K'nin İlçe Jandarma Komutanlığına başvurması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda aracın Kızıltepe-Viranşehir kara yoluna çıktığı fakat plaka tanıma sisteminden geçmediği tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler, yol üstünde bulunan işletmelere ait 67 güvenlik kamerasını inceledi.

Aracın Derik ilçesinin Boyaklı Mahallesi'ne giriş yaptığı ancak çıkış yapmadığının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri, aracı mahallenin 500 metre dışında kanal boyunda buldu. Araçta bulunan şüpheli M.Ş. gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Çalınan araç, sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar