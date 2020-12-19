Mardin'de çaldığı motosikletle hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çaldığı motosikletle hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, Kayalar Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi'nde bulunan marketten hırsızlık ve Gündoğan Mahallesi Aydın Sokak'ta park halindeki motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, C.Z'nin çaldığı motosikletle marketten hırsızlık yaptığı, motosiklet ve çaldığı ürünleri Diyarbakır'da sattığı belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Bulunan motosiklet ve ürünler, sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyhmus Adsız