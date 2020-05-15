Mardin'de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne bin 228 lira ceza
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Mardin'de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne bin 228 lira ceza

Mardin Vali Ozan Caddesinde yapılan denetimde yetkisiz şekilde çakar lamba takılan aracın sürücüsüne bin 228 lira cezai işlem uygulandı.

Mardin'de çakar lamba takılan aracın sürücüsüne bin 228 lira ceza
15.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:34

Mardin Vali Ozan Caddesinde yapılan denetimde yetkisiz şekilde çakar lamba takılan aracın sürücüsüne bin 228 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Vali Ozan Caddesi üzerinde trafik ekiplerinin uyguladığı denetimde yetkisiz bir şekilde çakar lamba takıldığı belirlenen hafif ticari araç sürücüsüne bin 228 lira cezai işlem uygulandı. Çakar lambası takılan araç sürücüsü, çakar lambanın kendisinin takmadığını ve çalışmadığını öne sürdü. Sürücü, "Araç, şirketteki bir arkadaşımıza ait, çakar lamba takılmış ama çalışmıyor" dedi.

Cezai işlem uygulanan araç sürücüsü, daha sonra çakar lambaları denetim noktasında söktü. - MARDİN

Kaynak: İHA

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