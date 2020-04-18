Mardin'de caddeler TOMA tarafından köpüklü suyla yıkandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA ile yıkandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokaklar TOMA ile yıkandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçedeki cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez'in talimatıyla Çevik Kuvvet Amirliği Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), Cumhuriyet ve Lozan Caddelerini köpüklü suyla yıkayarak dezenfeksiyon çalışması yaptı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Nusaybin Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki bisiklet yolu ve kaldırımları yıkadı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Nusaybin Belediyesi ekipleri ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak: AA