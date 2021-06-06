Mardin'de cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Mardin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile Mardin'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında cumartesi saat 22.00 itibariyle başlayan ve pazartesi 05.00'da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Tarihi kent Mardin'de trafiğin en yoğun olduğu cadde ve sokaklar, park ve piknik alanları sessizliğe bürünürken vatandaşların kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü.

Güvenlik güçleri tarafından kısıtlama denetimleri aralıksız sürerken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı