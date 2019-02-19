Mardin'de Buz Pisti Çocuklar Tarafından Yoğun İlgi Gördü

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince bir okulda kurulan buz pistinden 16 bin kişi ücretsiz faydalandı.

"Çocuk gülerse şehir güler" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman'ın talimatıyla merkez Artuklu ilçesindeki Okay Yaşar Anadolu Lisesinde kurulan ve 18 Ocak'tan bu yana hizmet veren buz pistinin kapanışı nedeniyle program düzenlendi.

Programda eğitim gören çocuklar tarafından pistte gösteri yapıldı.

Gösterinin ardından gazetecilere açıklama yapan Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, çocukların yüzünü güldürmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Yazın "Mahalleme Havuz Geldi", kışın "Mahalleme Buz Pisti Geldi" projeleriyle çocukların sosyalleşmelerini hedeflediklerini belirten Yaman, "Çok güzel bir tablo. Geçen sene de, bu sene de 1 ay süren bu etkinliği yaptık. Bu şekilde çocuklarımızı, yavrularımızı unutmuyoruz. Bu sene 30 gün içerisinde 16 bin gencimiz, yavrumuz buz pateninde kaydı." diye konuştu.

Çocukların boş vakitlerini değerlendirmeleri, kişisel gelişimlerini sağlamaları, sosyalleşmeleri amacıyla önem verdikleri projeleri çocuklarla birlikte uygulamaya koyduklarını ifade eden Yaman, şöyle konuştu:

"İnşallah bu şekilde çalışmaları devam ettireceğiz. Çünkü çocukları hep ön planda tutuyoruz. Gördüğünüz gibi mutlu bir tablo var. Hem aileleri seviniyor hem de çocuklar arkadaşlarıyla eğleniyorlar. İnşallah bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Şimdi çocukların hayal dünyası geniş olduğu için farklı şeyler istiyorlar. Onları da Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak yerine getirmeyi düşünüyoruz ve getireceğiz. Gençler, kadınlar, engelliler ve çocukların bu şehirde zamanlarını çok rahat geçirmeleri için her türlü tedbiri almış durumdayız."

Mardin'de 2 sene öncesine kadar terör olaylarından dolayı çocukların eğleneceği yerlerin çok az olduğunu ve bu 2 sene içinde Mardin'in gündeminin tamamıyla değiştiğini kaydeden Yaman, "Artık Mardin başka şeyler konuşuyor. Huzur geldikçe de şehre olan ilgi artıyor. Örneğin çok önemli bir tur şirketi burada bir lansman toplantısı yapacak. Mardin Turizm Otelcilik Dernek Başkanından aldığım bilgilere göre, mart, nisan ve mayıs aylarında otellerin dolu olduğu belirtiliyor. İyi bir talep var şu anda. Bu çok güzel bir durum."

Kentte 2018 yılında 520 bini yatılı olmak üzere 3 milyondan fazla turisti ağırladıklarını dile getiren Yaman, 2019'da da bu rakamların 5 milyonu bulacağını düşündüklerini kaydetti.

Kaynak: AA