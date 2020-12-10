Mardin'de bulunan yaralı şahin tedaviye alındı
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Mardin'de bulunan yaralı şahin tedaviye alındı

10.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:06
Mardin'de bulunan yaralı şahin tedaviye alındı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kanadından yaralı uçamayan şahin bulunduğu ihbarı üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Polis ekipleri, ulaştıkları yaralı şahini muhafaza altına aldı.

Yaralı şahin, tedavisi için Mardin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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