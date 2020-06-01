Mardin'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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Mardin'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm alan zarar gördü.

Mardin'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
01.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:31

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, buğday tarlasında çıkan yangında yaklaşık 600 dönüm alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Kocalar Mahalesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Vatandaşların ve ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 600 dönüm alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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