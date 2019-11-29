Mardin'de bu yıl 4 bin 794 kişi istihdam edildi

29.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:42

Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mehmet Akın, "2019 yılında Mardin'de 4 bin 794 kişi istihdam ettik. Umut ediyoruz ki istihdam artacak. İşsizlik var diyoruz ama aslında mesleksizlik var. Mesleği olan insanlar işsiz kalmaz." dedi.

İŞKUR İl Müdürlüğünde düzenlenen İŞKUR Çalıştayı'nın ardından açıklama yapan Akın, 2017 yılından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı istihdam seferberliği kapsamında her yıl işverenler ve bir araya geldiklerini söyledi.

İlave istihdam yapmak isteyen ve yapan herkesin İŞKUR teşviklerinden yararlanabileceğini ifade eden Akın, "Eğer işverenimiz çalıştırdığı işçilere bir kişi daha eklemek isterse biz o kişinin sigorta giderlerini karşılıyoruz. Eğer engelli çalıştırırsa biz engelli çalıştırdığı için süresiz bir şekilde sigorta giderleri karşılıyoruz. Genç istihdam da 1,5 yıla kadar onun SGK giderlerini karşılamaktayız. Ayrıca 'İşbaşı Eğitim Programı' adı altında işverene verdiğimiz işçilerin bazen 3, 6, 9 ay, hem sigortaları hem maaşları tarafımızdan ödenmekte." şeklinde konuştu.

Akın, Mardin'de sağlanan istihdama değinerek "2019 yılında Mardin'de 4 bin 794 kişi istihdam ettik. Umut ediyoruz ki istihdam artacak. İşsizlik var diyoruz ama aslında mesleksizlik var. Mesleği olan insanlar işsiz kalmaz." ifadelerini kullandı.

İş arayanları, İŞKUR'un düzenlediği meslek edindirme kurslarına davet eden Akın, bu kapsamda onlarca kurs düzenlediklerini belirtti. Akın, "Mesleksizlik had safhada. Açtığımız kurslarımıza katılıp, meslek öğrenirlerse ya da mesleklerini geliştirirlerse işsiz kalmayacaklardır." diye konuştu.

İşverenlere İŞKUR'un teşviklerinden yararlanmaları çağrısında bulunan Akın, işverenin başvurması halinde ihtiyaç duyulan alanda meslek edindirme kursu da açtıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA