Mardin'de bu sezon 800 bin ton buğday üretildi

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BESTAMİ BODRUK - Tarımın lokomotif sektör olduğu, gece ve gündüz biçerdöverlerin çalıştığı Mardin'in bereketli topraklarında bu yıl 800 bin ton buğday hasat edildi.

HALİL İBRAHİM SİNCAR/BESTAMİ BODRUK - Tarımın lokomotif sektör olduğu, gece ve gündüz biçerdöverlerin çalıştığı Mardin'in bereketli topraklarında bu yıl 800 bin ton buğday hasat edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, AA muhabirine, Mardin'de yaklaşık 3 milyon 100 bin dekarlık tarımsal alan bulunduğunu, 2 milyon 500 bin dekarlık alanda tarla tarımı yapıldığını, bunun 1 milyon 800 bin dekarına da buğday ekildiğini söyledi.

Özellikli sulu tarım yapılan arazilerde buğday hasadının verimli geçtiğini aktaran Dinler, hasadın neredeyse sabahlara kadar sürdüğünü belirtti.

Sulu alanlarda verim iyi

Dinler, "Biçerdöverler gece gündüz çalıştı. Kazasız belasız hasadı bitirdik. Ovamızda sulu alanlarda bir düşüş olmadı. Kuraklık, kuru tarım alanlarını etkiledi. Rekoltenin yüzde 10-15'lik kısmını etkiledi." dedi.

Geçen yıl yağışların güzel olmasıyla buğdaydan 950 bin ton rekolte alındığına dikkati çeken Dinler, bu yıl sulu alanlarda pek hasar oluşmadığını, kuru alanlarda kayıplardan dolayı 800 bin ton üretimin olduğunu kaydetti.

Dinler, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 150 bin tonluk düşüşümüzün sebebi de kuru alanlardan kaynaklı. Sulu alanlarda ise mevsim normallerine göre gerçekten iyi geçti. Şu anda bütün ürünlerimiz hasat edildi. Çiftçilerimize hasadın nasıl geçtiğini sorduk. Onlar da hasattan memnun. İnşallah gelecek yıllarda bu kuraklık olmaz ve hasat daha bereketli geçer."

Kızıltepe ilçesinin Akyazı köyünde çiftçilik yapan Hamit Kuzu da kuraklık nedeniyle kuru tarım alanlarında hasat yapamadıklarını ancak sulu tarım arazilerinde güzel verim aldıklarını ifade etti.

Dönüm başına ortalama 500 kilogram ürün aldıklarını anlatan Kuzu, "Hasat için hava şartlarına bağlı gece gündüz çalıştık." ifadesini kullandı.

Kuzu, salgın nedeniyle çiftçilerin de zorluk çektiğini kaydederek, bazı desteklerin sağlandığını, özellikle gübre noktasında biraz daha destek beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar