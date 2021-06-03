Mardin'de boş arazide erkek cesedi bulundu
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Mardin'de boş arazide erkek cesedi bulundu

Mardin'de boş arazide erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Midyat ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Orta Çarşı Mahallesi 1128 sokakta bulunan boş bir arazide erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede şahsın Fatih Güler (26) olduğu belirlendi. Ceset otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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