Mardin'de bıttım fidanı dağıtıldı

MARDİN (Habermetre) - Mardin Kızıltepe'de 99 çiftçiye bıttım fidanı dağıtıldı. Üreticilerin 2 yıl içerisinde fıstıkla aşılayabileceği 780 bin fidanla atıl durumdaki araziler üretime kazandırılacak. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 99 çiftçiye bıttım fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce, Meyveciliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle üreticilere 780 bin bıttım fidanı dağıtıldı.

Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, fidanlarla üretimin artacağını belertti. Amacın ürün çeşitliliğini artırmak, kırsal kıraç arazinin tarıma kazandırılması ve daha az suya ihtiyaç duyan geliri yüksek olan bitkisel üretimi artırmak olduğunu ifade eden Çam, ekilen bıttım fidanını ileride isteyen kişilerin aşılayarak Siirt ve Antep fıstığı şeklinde üretim yapabileceğini aktardı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler de atıl durumdaki araziyi değerlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. "Dağıtılan fidanlarımızın kökü bıttımdır. İsteyen çiftçilerimiz 1-2 yıl sonra fıstık olarak aşılayabilirler. Çiftçilerimize ricada bulunuyorum fidanlarımıza iyi bakalım. " dedi.

25 dönüme ekim yapmak üzere 250 fidan aldığını anlatan çiftçi Yurdanur Resuloğlu da devletin hibe olarak verdiği fidanları da arazisine dikeceğini belirterek, "Güzel bir proje. " ifadesini kullandı. mardin Kızıltepe bıttım fidan fıstık

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