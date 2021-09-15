Mardin'de birbirleriyle kavga eden 2 kardeş bıçakla yaralandı - Haberler
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Mardin'de birbirleriyle kavga eden 2 kardeş bıçakla yaralandı

AA / Osman Öksüz - Haberler | Güncel
Mardin'de birbirleriyle kavga eden 2 kardeş bıçakla yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde birbirleriyle kavga eden 2 kardeş bıçakla yaralandı.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde birbirleriyle Kavga eden 2 kardeş bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalım Mahallesi Kasri Mardin Sitesi'nin bahçesinde F.A. ile kardeşi F.A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, kardeşlerden biri göğsünden, diğeri kolundan yaralandı.

Yaralı kardeşler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.

Göğsünden yaralanan F.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Osman Öksüz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mardin'de birbirleriyle kavga eden 2 kardeş bıçakla yaralandı - Haberler
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