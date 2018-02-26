Mardin'de Bir Yılda 26 Sosyal Sorumluluk Projesi Hayata Geçirildi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Mardin'de daha önce yapılmayanları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çok açık ifade etmem gerekirse sosyal sorumluluk konusunda çığır açtık." dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince bir yılda 26 sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi.

Belediye tarafından kurulan "Mardinmasa" kapsamında bu sosyal sorumluluk projelerinin lansmanı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen programda konuşan Yaman, bir yılı aşkın süredir insan odaklı sosyal projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Güvenli, huzurlu ve temiz bir şehir için çalıştıklarını belirten Yaman, sosyal belediyeciliğin en güzel örneği olan Mardinmasa ile 180 bin vatandaşın gönlüne dokunduklarını ifade etti.

Yaman, kentte dokunmadık gönül bırakmayacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Her doğan çocuğumuzun, taziyesi olan hemşehrilerimizin, hayatlarını birleştiren gençlerimizin, vatani görevini yapacak olan kardeşlerimizin, hacca gidecek hacı adaylarımızın, yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın, engelli kardeşlerimizin, öğrencilerimizin, ihtiyaç sahiplerinin yanında oluyoruz. Mardinmasa, ülkemizde model olacak Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesi'ni hayata geçiriyor. 700 mahallemizde her haneye konuk olacağız. Vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaç durumlarını direkt olarak öğreneceğiz, hep birlikte çözeceğiz."

"Mardin'de daha önce yapılmayanları yapıyoruz"

Kentte 7'den 70'e herkesin yanında yer aldıklarını dile getiren Yaman, gençliğe yönelik projelerle herkesin takdirini kazandıklarını aktardı.

Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gence dokunmadan, onları anlamadan, taleplerini dinlemeden şehirde kalkınmanın mümkün olamayacağını biliyor, bu nedenle 'Gençlik varsa gelecek vardır.' diyoruz. Biz Mardin'de daha önce yapılmayanları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Çok açık ifade etmem gerekirse sosyal sorumluluk konusunda çığır açtık. Mardin için dertleniyoruz, Mardin'i daha iyi noktalara getirmek için gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerini boşa çıkarmamak ve onlara layık olmak için çalışmalarımızı etkin ve daha da geliştirerek devam ettireceğiz."

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.