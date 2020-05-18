Mardin'de bir terörist yakalandı Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu teknik ve fiziki takip sonucu silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan aranan terörist, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan teknik, fiziki ve istihbari çalışmalar sonucu Şırnak'ın İdil ilçesinden Mardin'in Midyat ilçesine otobüs ile seyahat edeceği tespit edilen, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan K.K. isimli şahıs İdil-Midyat karayolu üzerinde jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltında bulunan K.K.'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA