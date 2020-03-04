Mardin'de bir terörist tutuklandı
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Mardin'de bir terörist tutuklandı

Mardin'de terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.

04.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:26
Mardin'de bir terörist tutuklandı

'de terör örgütü 'nın 'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.

Yaklaşık 6 yıl önce terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan terörist H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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