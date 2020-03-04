Mardin'de bir terörist tutuklandı
Mardin'de terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.
Mardin'de terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist tutuklandı.
Yaklaşık 6 yıl önce terör örgütü PKK/KCK'ya katılan, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan terörist H.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan terörist, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA