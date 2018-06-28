Mardin'de Bir Terörist Teslim Oldu

Mardin'de Bir Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'de Bir Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Haziran'da PYD/YPG bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)

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