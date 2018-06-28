Mardin'de Bir Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, "26 Haziran'da PYD/YPG bölücü terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 1 şahıs Nusaybin ilçesi Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız olarak teslim olmuştur. Bölücü terör örgütü mensubu Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştır" denildi.

(Beril Solmuşgül/İHA)