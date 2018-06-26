Mardin'de Bir Terörist Teslim Oldu
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçede dün terör örgütü PYD/PKK mensubunun, Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu bildirildi.
Terör örgütü mensubunun, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara kararlılıkla devam edileceği kaydedildi.