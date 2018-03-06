Mardin'de Bir Terörist Teslim Oldu
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Mardin'de Bir Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'de Bir Terörist Teslim Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'dan kaçan bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin'de 3 Mart'ta saat 19.30 sıralarında bir PYD/PKK mensubunun, Suriye sınırında güvenlik güçlerine silahsız teslim olduğu belirtildi.

Terör örgütü mensubunun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması maksadıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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