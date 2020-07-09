Mardin'de bir terörist teslim oldu
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Mardin'de bir terörist teslim oldu

Mardin'ide bir terörist, Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin'de bir terörist teslim oldu
09.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:32

Mardin'ide bir terörist, Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinde silahsız ve teçhizatsız bir şekilde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine katılanlara ve ailelerine ulaşıp ikna edip teslim olmalarını sağlamaya devam ediyor. İstihbarat Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ikna ekiplerince müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde Suriye'nin Kamışlı bölgesinde PKK/KCK/YPG terör örgütü içerisinde 2015 yılından itibaren faaliyet gösteren Hevler kod adlı Menal İbrahim isimli terörist ile yapılan görüşmeler sonucunda teröristin, PKK kamplarından kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim olması sağlandı. Mardin'den 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan Menal İbrahim'in silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi.

Teslim olan teröristin ifadesinin alınmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

(Özgür Kaya/İHA)

Kaynak: İHA

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