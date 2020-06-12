Mardin'de bir terörist ikna sonucu teslim oldu Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine katılanlara ve ailelerine ulaşıp ikna edip teslim olmalarını sağlamaya devam ediyor.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine katılanlara ve ailelerine ulaşıp ikna edip teslim olmalarını sağlamaya devam ediyor. Son olarak 2016 yılından itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Hüseyin kod adlı İlyas Bulut isimli terörist, ikna edilerek teslim oldu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde 2016 yılından itibaren terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 'Hüseyin' kod adlı İlyas Bulut isimli teröristin 6 aylık görüşmenin sonucunda ikna edilerek teslim olması sağlandı. İkna olan terörist, PKK kamplarından kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin soruşturmasına Mardin İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam edildiği belirtildi.

(Özgür Kaya/İHA)

Kaynak: İHA