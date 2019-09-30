Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

30.09.2019 07:16
Mardin'de bir terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü  Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa  gerçekleştirilen operasyonda, "Roger" kod adlı Fırat Şimdi isimli terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Artuklu ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü  Özel Harekat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleriyle ortaklaşa  gerçekleştirilen  operasyonda, Roger kod adlı Fırat Şimdi  isimli  terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. 


 


Kaynak: DHA
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