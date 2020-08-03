Mardin'de bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla bir örgüt mensubunun daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla bir örgüt mensubunun daha Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; bölücü terör örgütüne 2014 yılında katıldığı tespit edilen ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlenen 1 örgüt mensubu, ailesinin de ikna çalışmalarına desteğiyle, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 123'e yükseldi. (İHA) Kaynak: İHA