Mardin'de bir otomobilde gümrük kaçağı sigara, içki ve tütün ele geçirildi
AA, Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı sigara, içki ve tütün ele geçirildi.
ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı sigara, içki ve tütün ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Mardin-Nusaybin karayolu mevkisinde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler gümrük kaçağı 1830 paket sigara, 6 şişe viski, 30 paket pro, 6 şişe rakı ve 36 paket tütün buldu.
AA / Şahin Seçen - Güncel