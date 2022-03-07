Mardin'de bir otomobilde gümrük kaçağı sigara, içki ve tütün ele geçirildi - Haberler

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Mardin'de bir otomobilde gümrük kaçağı sigara, içki ve tütün ele geçirildi

AA, Şahin Seçen - Güncel
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Mardin'de bir otomobilde gümrük kaçağı sigara, içki ve tütün ele geçirildi

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı sigara, içki ve tütün ele geçirildi.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde durdurulan bir otomobilde gümrük kaçağı sigara, içki ve tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Mardin-Nusaybin karayolu mevkisinde jandarma ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde arama yapan ekipler gümrük kaçağı 1830 paket sigara, 6 şişe viski, 30 paket pro, 6 şişe rakı ve 36 paket tütün buldu.

AA / Şahin Seçen - Güncel

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