Mardin'de bir okula BDY Group tarafından kütüphane yaptırıldı
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Mardin'de bir okula BDY Group tarafından kütüphane yaptırıldı

Mardin'de bir okula BDY Group tarafından kütüphane yaptırıldı
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Midyat ilçesinde Barıştepe İlkokulu ve Ortaokulu'na, LPG ve petrol sektöründe faaliyet gösteren BDY Group tarafından kütüphane yaptırıldı.

Midyat ilçesinde Barıştepe İlkokulu ve Ortaokulu'na, LPG ve petrol sektöründe faaliyet gösteren BDY Group tarafından kütüphane yaptırıldı.

İlk ve ortaokul düzeyinde toplam 210 öğrencinin eğitim gördüğü okulda yapımı tamamlanan ve Mehmet Emin Baday adı verilen kütüphaneye 1000 kitap hediye edildi.

Okul müdürü Zübeyir Macit, yaptığı açıklamada, kütüphaneden öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ve köyün gençlerinin de faydalanacağı söyledi.

Kütüphaneye dönüştürülen yerin daha önce depo olarak kullanıldığına dikkati çeken Macit, şöyle konuştu:

"Kütüphanenin içerisinde odun ve kömür vardı. BDY Group Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bize ulaştı. Okulumuza kütüphane yapacaklarını söyledi. Kütüphanemizin zemin çalışmasını, boyasını, raflarını ve ayrıca hatta kaloriferleri bile yaptılar. Bunların yanında stor perde bile taktılar. Modern bir kütüphane oldu. Beklentilerimizin çok üstünde bir kütüphane oldu. Köyümüz ve öğrencilerimiz adına çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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