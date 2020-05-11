Mardin'de bir mezrada uygulanan karantina sona erdi Mardin'in Derik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tepecik Mezrasında karantina tedbirleri kaldırıldı.

Mardin'in Derik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Tepecik Mezrasında karantina tedbirleri kaldırıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovalı Mahallesi'nin Tepecik Mezrasında 8 Nisan'da karantinaya alındığı anımsatıldı.

Alınan karantina tedbirleri kapsamında ilgili bölgenin sağlık taramasınını gerçekleştirilmiş olup ilgili mahalle ve mezra sakinlerine Vefa Sosyal Destek Grubu öncülüğünde maske ve gıda temini sağlandığı kaydedilen açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Derik Belediyesi tarafından ilgili mahalle ve mezrada dezenfeksiyon çalışması yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Alınan tedbirlerle birlikte söz konusu olan Tepecik mezrasında şikayetlerin ve semptomu olan hasta sayısının azaldığı görülmüştür. Bu veriler altında ilgili Tepecik mezrasının uzun karantina süreci de göz önünde bulundurarak uygulanan karantinanın İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararı ile sona erdirilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA