Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı
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Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı

Mardin'de bir mahalle karantinaya alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 1 mahallede vaka artışı nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı alındı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı 1 mahallede vaka artışı nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanması kararı alındı.

Kızıltepe ilçesinde bazı yerleşim alanlarında korona virüs salgınında vakalarda yaşanan artışlar nedeniyle sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak ve engellemek amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda ilçeye bağlı Eşme Mahallesinde 10 gün süre ile karantina uygulanması kararı alındı.

İlgililer, korona virüs kural ve tedbirlerine uyulmaması durumunda karantina kapsamının genişletilebileceği uyarısında bulunarak vatandaşları aşı olmaya davet etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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