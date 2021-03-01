Mardin'de bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı
01.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 09:42
Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Midyat ilçesinde bir kişinin silahla öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince, 23 Şubat'ta ilçeye bağlı Gölcük Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Şeyhmus Mutlu'nun (29) öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar