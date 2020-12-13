Mardin'de bir kişi kamyonette ölü bulundu
13.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:16
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi kamyonette ölü bulundu.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi kamyonette ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Artuklu Belediyesinin arkasında bulunan çocuk parkının yanında, yol kenarında duran kamyonetteki kişinin hareket etmediğini görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin öldüğünü belirledi.
Şeyhdavut Karaoğlu'na (36) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar