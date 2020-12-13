Mardin'de bir kişi kamyonette ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin'de bir kişi kamyonette ölü bulundu

13.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:16
Mardin'de bir kişi kamyonette ölü bulundu

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi kamyonette ölü bulundu.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişi kamyonette ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Artuklu Belediyesinin arkasında bulunan çocuk parkının yanında, yol kenarında duran kamyonetteki kişinin hareket etmediğini görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin öldüğünü belirledi.

Şeyhdavut Karaoğlu'na (36) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Bir kişi kamyonette ölü bulundu
Son dakika haberleri | KIRKLARELİ - Bir kişi kamyonette ölü bulundu
Bir kişi otel odasında ölü bulundu
Bir kişi otel odasında ölü bulundu
Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Kırklareli'nde bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Serdar Ortaç Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Fatih Terim Serdar Aziz Kylian Mbappe İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bakan Aralık Fenerbahçe Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de bir kişi kamyonette ölü bulundu - Mardin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:18:33. #1.14#
title