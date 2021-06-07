Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
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Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu

Mardin'de bir kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Selahattin Erol - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlü Mahallesi Aslanlar Caddesi'ndeki bir evde yalnız yaşayan Murat Kılıç'tan (42) haber alamayan yakınları, evine gitti.

Kılıç'ı evde yerde hareketsiz bulan yakınları, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Eve gelen ekipler, Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kılıç'ın cenazesi otopsi işlemleri için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol

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