Bir kişi, 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti - Haberler
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Bir kişi, 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Artuklu ilçesinde de bir kişi, 2 kadını silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs ettiSeyfettin D (29), Kadriye B. ve kızı Cemile B. ile Yalım Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle tartıştı.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde de bir kişi, 2 kadını silahla öldürdükten sonra intihara teşebbüs etti

Seyfettin D (29), Kadriye B. ve kızı Cemile B. ile Yalım Mahallesi'nde henüz belirlenmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Seyfettin D, silahıyla önce Kadriye B. ile kızı Cemile B. ardından da kendi başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Seyfettin D (29), Kadriye B. ile kızı Cemile B'nin öldüğünü belirledi.

Bir kişi, 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Bir kişi, 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Bir kişi, 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Bir kişi, 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Bir kişi, 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

Bir kişi, 2 kadını öldürüp intihara teşebbüs etti

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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