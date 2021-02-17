Mardin'de bir haftada 120 kişiye 108 bin 400 lira cezai işlem uygulandı
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Mardin'de bir haftada 120 kişiye 108 bin 400 lira cezai işlem uygulandı

17.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:39
Mardin'de bir haftada 120 kişiye 108 bin 400 lira cezai işlem uygulandı

Mardin'de bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 120 kişiye 108 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Mardin'de bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 120 kişiye 108 bin 400 lira cezai işlem uygulandı.

Valilik koordinesinde, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla denetimler sürüyor.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın koordinesinde il genelinde koronavirüs denetimlerini sürdüren ekipler son bir haftada maske kullanma zorunluluğuna aykırı hareket eden 120 kişiye 108 bin 400 lira cezai işlem uyguladı.

Koronavirüs tanılı ya da temaslı ve evde izolasyona alınan kişilerin izolasyon koşullarına uymaları konusunda yapılan denetimlerde ise Artuklu'da 213, Kızıltepe'de 107, Midyat'ta 103, Nusaybin'de 120, Derik'te 27, Mazıdağı'nda 59, Savur'da 104, Dargeçit'te 85, Ömerli'de 60 ve Yeşilli ilçesinde 23 hane ziyaret edildi.

Ekiplerce yapılan denetimlerde izolasyon koşullarını ihlal ettiği tespit edilen 2 kişiye 6 bin 300 lira cezai işlem uygulandı, 1 kişi ise Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta zorunlu karantinaya alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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