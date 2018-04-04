Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Mardin'de Bir Gün" projesi kapsamında kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gezi programları sürdürülüyor.

Tarihi ve turistik yerleri görmek için Mardin'e gelen Derik Taşıt İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Sarı, öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrenciler, Mardin Öğretmenevi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Latifiye Camisi, Kasımiye Medresesi ve alışveriş merkezini gezdi.