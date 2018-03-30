Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Mardin'de Bir Gün Projesi" ile kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrencilere yönelik gezi düzenlendi.

Tarihi ve turistik yerleri görmek için Mardin'e gelen Derik Aşağımezra ilkokulu ve Yukarımezra ilkokulu öğrencileri ve öğretmenleri İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Sarı, öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından öğretmen ve öğrenciler, Mardin Öğretmenevi, Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Latifiye Camisi, Kasımiye Medresesi ile alışveriş merkezini gezdi.