Bir grup hayırsever, vatandaşların 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
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Bir grup hayırsever, vatandaşların 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi

28.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:12

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yurt dışından bir grup hayırsever, vatandaşların fırına olan yaklaşık 10 bin liralık borcunu ödedi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yurt dışından bir grup hayırsever, vatandaşların fırına olan yaklaşık 10 bin liralık borcunu ödedi.

Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 yıldır fırıncılık yapan Mustafa Sesiz'i yurt dışında yaşayan Mardinli grup adına arayan hayırsever, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren vatandaşların borcunu ödemek istediklerini iletti.

Yaklaşık 10 bin lirayı gönderen hayırseverler, defterdeki bütün borçları sildi.

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Bunun üzerine esnaf Sesiz, "Sümbül Ekmek Fırınının değerli müşterileri, veresiye borçlarımızın tamamı bir grup hayırsever tarafından 24 Kasım'da ödenmiştir. Hayırseverlere teşekkür ederiz, Allah kabul etsin." yazılı afiş astı.

Sesiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son dönemde salgın nedeniyle bazı vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandığını söyledi.

"Onlardan para istemekten utanıyordum, isteyemezdim de. Getirmeseler de almazdım onlardan. Yurt dışında yaşayan bir grup hayırsever defterdeki bütün borçlarını kapattı." diyen Sesiz, bu yardımlaşmadan çok etkilendiğini anlattı.

Bu tür dayanışmaların artmasını dileyen Sesiz, "Bu sıkıntılı süreçte herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Hayırseverler, isimlerinin bilinmesini istemiyor. Gizli kalmak şartıyla bunu yaptılar. Allah onlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlerin, vatandaşların diğer bazı esnafa olan borçlarını da kapattığı öğrenildi.

Bir grup hayırsever, vatandaşların 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Bir grup hayırsever, vatandaşların 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Bir grup hayırsever, vatandaşların 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi
Bir grup hayırsever, vatandaşların 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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