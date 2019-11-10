Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

10.11.2019 02:22 | Son Güncelleme: 10.11.2019 02:22
Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi
MARDİN'in ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

Kızıltepe İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler  Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.


- Mardin
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et