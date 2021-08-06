Mardin'de bir evde yabancı uyruklu bir kadına ait ceset bulundu
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Mardin'de bir evde yabancı uyruklu bir kadına ait ceset bulundu

Mardin'de bir evde yabancı uyruklu bir kadına ait ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evde yabancı uyruklu bir kadına ait ceset bulundu.

Mardin'in Midyat ilçesinde bir evde yabancı uyruklu bir kadına ait ceset bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Şenköy Mahallesi'nde S.Ö'ye ait evden silah sesi gelmesi üzerine, olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler evin dışında bulunan tuvalette bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Tüfekle vurulduğu ve Irak uyruklu olduğu belirlenen kadının cesedi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri olayın faili olduğu iddiasıyla S.Ö'yü, suç aleti tüfekle ilçe merkezinde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

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