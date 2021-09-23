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Mardin'de bir evde 11 kilogram esrar bulundu

AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'de bir evde 11 kilogram esrar bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 11 kilogram esrar ele geçirildi.

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evde 11 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbari çalışmalar sonucu Yedikardeş Mahallesinde yaşayan İ.T'nin bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve kubar esrar imal ettiği bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, dedektör köpekler "Cesur" ve "Sabuh" ile yaptıkları aramada İ.T'nin yaşadığı evde 11 kilogram esrar, evin bahçesinde ise 60 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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