Mardin'de Bir Ayda Kaçakçılıktan 45 Kişiye İşlem Yapıldı

Mardin'de son bir ayda 45 kişiye kaçakçılık suçundan işlem yapılırken, FETÖ soruşturmaları kapsamında 17 kişi tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık suçları ile mücadele kapsamında 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 56 olayda 177 bin 520 paket gümrük kaçağı sigara, bin 674 kilogram kaçak tütün, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini, yakalanan 45 şahıs hakkında ise yasal işlem yapıldığını açıkladı. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 773 bin 970 TL olduğu belirtildi. FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonlarda ise 53 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı, 17 şüphelinin çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Temmuz ayında ayrıca Kızıltepe ilçesinde 13 olayda 57 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ve 634 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, Nusaybin'de ise 10 ayrı olayda 13 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara, bin 40 kilogram kaçak tütün ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği bildirildi. - MARDİN