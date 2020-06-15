Mardin'de bir ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
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Mardin'de bir ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Mardin Valiliği kent genelinde 30 gün boyunca gösteri, yürüyüş ve toplantıların izne bağlandığını duyurdu.

Mardin'de bir ay boyunca gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
15.06.2020 15:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:05

Mardin Valiliği kent genelinde 30 gün boyunca gösteri, yürüyüş ve toplantıların izne bağlandığını duyurdu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Haziran 00.01'den 15 Temmuz saat 00.00'a kadar her türlü gösteri, yürüyüş ve toplantıların izne bağlanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerine dair uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlar kapsamında, ilimizde genel sağlığın korunması, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesinin a ve c fıkraları ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, ilimiz sınırları içerisinde her türlü kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsil, gösteri ve benzeri tüm eylem ve etkinlikler mülki idare amirliğine en az 48 saat önceden bildirimde bulunmak şartı ile tüm toplantı ve etkinliklerin 16 Haziran 2020 tarihi saat 00.01 ile 15 Temmuz 2020 tarihi saat 24.00'a kadar 30 gün süre ile mülki idare amirinin iznine bağlanması, muhtemel suçların tespitine yönelik kolluk tarafından izletilmesini, ses ve görüntü kaydının yapılarak kayıt altına alınması, karara uymayanlar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile diğer ilgili kanun hükümleri kapsamında gerekli işlemler yapılacaktır" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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