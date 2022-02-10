Mardin'de bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar bulundu
AA, Selahattin Erol - Güncel
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Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde bir araçta çuvaldaki ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar ele geçirildi.
Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Midyat- Batman kara yolunda şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta arama yapan ekipler, bagajdaki çuvalın içerisinde ekmeklerin arasına gizlenmiş 4 kilo 580 gram esrar buldu.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
AA / Selahattin Erol - Güncel