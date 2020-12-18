Mardin'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mardin'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

18.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:20
Mardin'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde durdurulan bir araçta gizlenmiş 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde durdurulan bir araçta gizlenmiş 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda bir kişinin araçla kaçak sigara getireceği tespit edildi.

Plaka Tanıma Sistemiyle takibe alınan ve Girmeli yol kontrol ve arama noktasında durdurulan araçta gizlenmiş 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü B.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Varank Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Öykü Çelik Nilgün Belgün Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Falcao Okan Buruk Çağdaş Atan Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mardin'de bir araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:24:01. #1.15#
title