Mardin'de Bir Araçta 247 Kilogram Patlayıcı Ele Geçirilmesi

Mardin Valisi Mustafa Yaman, bir araçta 247 kilogram patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin, "Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti." dedi.

Vali Yaman beraberinde İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ile birlikte, İl Emniyet Müdürlüğünce Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada, 247 kilo 864 gram PETN olduğu tespit edilen patlayıcı ile düzenekler ele geçirildiği, 5 şüphelinin yakalandığı operasyona ilişkin bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Yaman, Cumhurbaşkanı riyasetinde, İçişleri Bakanlığı koordinasyonu ve desteğiyle başta Mardin olmak üzere bölgede önemli operasyonların yapıldığını, yapılmaya da devam edileceğini söyledi.

Türkiye'nin bütün kurum ve personeliyle halktan da aldığı destekle terörle mücadeleye bundan sonra da devam edeceğini, artık Türkiye'nin gündeminden terör belasının çıkarılacağını vurgulayan Yaman, "Cumhurbaşkanımız riyasetinde sınır ötesinde ve ülke sınırları içeresinde özellikle son 1,5 yılda önemli operasyonlar yapıldı ve yapılıyor. Bu nedenle de gerek Mardin gerekse bölgedeki diğer illerde bir huzur iklimi hakim oldu." diye konuştu.

Yaman, bundan dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı ile İçişleri Bakanlığına teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Bu kararlı mücadelede devlet büyüklerimizden aldığımız destekle bölgedeki valilerimiz, kaymakamlarımız, güvenlik güçlerimiz ve milletimiz bu mücadeleyi birlikte sürdürüyor ve başarılı da sonuçlar alınıyor." ifadesini kullandı.

Yapılan operasyonlarda teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra önleyici tedbirlerin de alınmasının önemine işaret eden Yaman, dün gece de böyle önemli bir çalışmanın gerçekleştirildiğini vurguladı.

"Patlayıcı metropol illerde 32 eylem yapılabilecek hale getirilmişti"

Yaman, bu operasyona ilişkin şunları kaydetti:

"İl Emniyet Müdürlüğümüz, çevre illerden valiliklerimiz ve güvenlik güçlerimizle müşterek yapılan bir operasyon. Bölgede çeşitli miktarlarda patlayıcı bulunuyordu. Ama dün akşam Ceylanpınar-Kızıltepe karayolunda arkadaşlarımız 250 kilograma yakın patlayıcı ele geçirdi. Bu patlayıcı ve düzenekler metropol illerde 32 eylem yapılabilecek bir hale de getirilmişti. Dün akşam kahraman personelimizin yapmış olduğu bu faaliyetle metropol illerde yaşanacak olan terör faaliyetlerin önlenmiş oldu. Bu 32 eylem milletimizin canını acıtacaktı. Yapılan her eylem bütün bir millet olarak canımızı acıtıyor. Arkadaşlarımız da canımız yanmasın diye gayret gösteriyorlar. İnşallah bu kararlı tutum ile hem bölgede hem ülkemizde hem de sınır ötesinde yapılan bu başarılı faaliyetlerle artık terör belası ülkemizin milletimizin gündeminden çıkmış olacak."

Vali Yaman, görüldüğü gibi huzur oldukça illere gelen misafir sayısının arttığına, esnafın ve yatırımcıların yüzünün güldüğüne dikkati çekerek, buna katkı sunan güvenlik güçlerine teşekkür etti.



İl Emniyet Müdürü Onar da patlayıcıların yaklaşık 19 büyük çuval ve sırt çantalarında Suriye'den ülkeye sokulduğunu aktardı.



Patlayıcıların büyük metropollerde değişik saldırılarda kullanılmasının hedeflendiğine işaret eden Onar, düzeneklerin birçok saldırıda kullanılan sistemlerden olduğunu vurguladı.

5 kişi gözaltına alındı

Onar, "Batman Dargeçit tarafında 8 şehidimiz vardı. Aynı olayda da buna benzer bir sistem vardı. Terör örgütünün daha çok tercih ettiği bir sistem. Uzaktan, yaklaşık 2 kilometreden kullanılmak suretiyle de eylem hedefliyorlar. 3'ü araç içerisinde 5 kişi gözaltına alındı. Malzemeler aracın bagaj kısmında yakalandı. Tahkikat ve çalışmalarımız devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.