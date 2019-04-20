Mardin'de Bir Annenin Çaresizliği

MARDİN (İHA) – Mardin'de yaşayan 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Hasine Alkan Karakoyun'un eşi, kızlarını taciz eden zanlıyı öldürüp kaçtı. Çocukları ile birlikte tek başına çaresiz kalan Karakoyun, yetkililere seslenerek yardım istedi.

Mardin'de 2016 yılında 10 yaşındaki çocuğunu taciz eden zanlıyı öldüren Abdurrahim Alkan, olayın ardından Irak'a kaçtı. 3 çocuğu ile birlikte sokakta kalan Hasine Alkan Karakoyun, geçim sıkıntısı çekmeye başladı. Her gün kuruş hesabı yaparak geçinmeye çalışan Alkan, yetkililere seslenerek yardım istedi. Alkan, "2016 yılı Ocak ayında eniştem tarafından 10 yaşındaki kızım cinsel istismara uğradı. Kızım dayanamadı bana ve babasına anlattı. Eşim Abdurrahim Alkan dayanamadı gitti eniştemi öldürdü. Hepimiz perişan olduk. Eşim Kuzey Irak'a kaçtı 2-3 ay sonra kanser hastalığına yakalandı. Kayınbabamlar tarafından kendi evimden atıldım. Kayınbabamlar, babamlar beni attı, istemedi" dedi.

"Evlatlarım için çabalıyorum"

Kirasını bile ödeyemediğini belirten Karakoyun, şöyle devam etti:

"Çocuklarım ile kiradayım. Maaşım 3 yıla kadar daha hacizli. Bana sadece 16 yaşındaki çocuğum ekmek getiriyor. Ameliyat oldum herhangi bir gelirim yok çalışma imkanım yok. İş arıyorum bulamıyorum. Sigortalı olduğumdan işte vermiyorlar. İş buldum ağrılarım çok olunca işe gidemedim atıldım. 3 yetim çocuğumu sahiplensinler. Kim evlatlarından olmak ister. Ben evlatlarım için çabalıyorum. Çocuklarımı yurda vermek istemiyorum. İki kızımı okutamıyorum, dün akşam bile komşum çorba yapıp getirdi. Allah'tan başka kimsemiz yok. 3 aydır kiramı ödeyemiyorum." - MARDİN

Kaynak: İHA