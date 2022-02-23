Mardin'de "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu - Haberler
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Mardin'de "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu

AA, Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu.

MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Bir Adam Yaratmak" adlı tiyatro oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ve eşi Beyhan Demirtaş'ın da izlediği tiyatro oyununa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

"Bir Adam Yaratmak" Necip Fazıl Kısakürek'in 1937 yılında yazdığı üç perdelik bir oyun. Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun sahnelediği oyun izleyicilerin beğenisini topladı.

AA / Osman Öksüz - Güncel

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